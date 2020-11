Ist heute ein Unglückstag? Für mich nicht, ich glaube nicht daran. Heute ist Freitag der 13., ein ganz normaler Freitag. Wie Donnerstag der 12. oder eben Sonnabend der 14.

Genauso wenig glaube ich, dass eine schwarze Katze, die den Weg kreuzt, Unglück bringt, oder das Hindurchgehen unter einer Leiter. Oder ein zerbrochener Spiegel. Da finde ich den Aberglauben auch nicht konsistent, denn, heißt es nicht „Scherben bringen Glück“?

Einer, der zu wissen glaubt, was mir Glück und Pech bringt, ja der sogar wissen will, was meine Zukunft für mich bereit hält, ist „mein Freund Chris“, Hellseher, Astrologe, Parapsychologe. Ich weiß nicht ganz genau, was er von mir will oder was genau ein Parapsychologe tut, aber es scheint mit Zukunft, Glück und Horoskopen zu tun zu haben. Er schickt mir fast täglich ungefragt E-Mails. Er habe in meine Zukunft gesehen, ich werde erschaudern.

Deswegen halte ich lieber Ausschau nach Glücksbringern, an die ich zwar auch nicht glaube, aber ich finde es für den Fall der Fälle besser, unverhofft Glück zu haben, als Pech. Ich werde also eine ausgefallene Wimper wegpusten und mir wünschen, dass der Himmel wolkenlos ist, damit ich freien Blick auf Sternschnuppen habe. Für noch einen Wunsch zum Glück. Vorsichtshalber.