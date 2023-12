Keine Auflagen mehr für Geflügelzüchter im Landkreis Sömmerda

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen.

Eine frohe Weihnachtsbotschaft gibt es für Tierhalter im Landkreis Sömmerda und ihr Rassegeflügel: Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes Sömmerda hat die am 25. November in Kraft getretene tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel aufgehoben und dies in einer neuen Allgemeinverfügung angeordnet.

Wie das Landratsamt Sömmerda am Freitag informierte, werden die festgelegten Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest außer Kraft gesetzt. Das gilt ab dem Tag nach der Veröffentlichung der neuen Bestimmung, also ab 23. Dezember.

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe im benachbarten Kyffhäuserkreis hatte der Landkreis Sömmerda in einer Allgemeinverfügung Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest festgelegt. Aufgrund der amtlichen Feststellung des Ausbruchs der hochpathogenen Geflügelpest in einem Bestand in Greußen/Ortsteil Grüningen mit Befund vom 22. November waren Auflagen für Tierhalter in 21 Orten im nördlichen Landkreis erlassen worden.

Schutzzone und Überwachungszone für 21 Orte

Eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern betraf die Orte Herrnschwende und Ottenhausen, eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern zusätzlich Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Günstedt, Henschleben, Herrnschwende, Kindelbrück, Luthersborn, Nausiß, Riethgen, Schilfa, Schwerstedt, Straußfurt, Thomas-Müntzer-Siedlung, Vehra, Waltersdorf, Werningshausen, Weißensee und Wundersleben.





In diesen Zonen galten verschiedene Hygieneauflagen und Schutzmaßnahmen wie eine verstärkte Eigenüberwachung, Desinfektion, Schutzkleidung und Aufzeichnungspflicht. Diese Verpflichtungen gelten ab Samstag nicht mehr.

Nachzulesen sind die Allgemeinverfügungen auf der Internetseite des Landratsamtes: lra-soemmerda.de