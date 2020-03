Keine Ehrungen, keine Berichte, aber gewählt

Trotz angespannter Lage und der Absage der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kölleda haben deren Kameraden die Wahlen für bestimmte Führungsfunktionen am Samstag durchgeführt. „Die Wahlen fanden auf den einzelnen Feuerwachen der Stadt Kölleda statt, so dass nicht alle Einsatzkräfte an einen Ort kommen mussten“, informiert Sven Schröder. Für jede Wahlposition hatte zuvor jeweils ein Bewerber seine Bereitschaft angemeldet und sich auf den Stimmzetteln eintragen lassen. Die Wahlbeteiligung war hoch, wahlberechtigt waren jeweils die Mitglieder der Einsatzabteilungen. Insgesamt beteiligten sich 71 Kameraden an der Stadtbrandmeister-Wahl. Gewählt wurden schließlich als Stadtbrandmeister Patrick Schumaier, als stellvertretender Stadtbrandmeister Sven Schröder, als stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Burgwenden Steve Schumaier sowie als stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Beichlingen/Altenbeichlingen Fred Hofmann. Alle Kandidaten nahmen die Wahl an. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) gratulierte noch am Wahlabend. In Kölleda ruht derzeit der Ausbildungs- und Übungsbetrieb der Feuerwehren. Die Kameraden kommen nur noch bei Einsätzen zusammen.