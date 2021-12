Sömmerda. Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Vorfall, der schon eine Weile zurückliegen kann.

Unbekannte brachen in der Zeit vom 22. November bis 10. Dezember einen Keller in einem Wohnhaus in der Salzmannstraße 48 in Sömmerda auf. Laut Polizei entwendeten sie diverse Sachen im Wert von etwa 1300 Euro. Da ist der verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 10 Euro schon fast nebensächlich.

Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon: 03634/3360.