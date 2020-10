Kind verschreckt in Sömmerda Einbrecher - Haus mit Fäkalien beschmiert - Besonderes Ü-Ei

Kind verscheucht Einbrecher

Offensichtlich verhinderte Mittwochabend in Schwansee im Kreis Sömmerda ein 12-Jähriger einen Einbruch. Der Junge war am Abend allein zu Hause, als er auf dem Grundstück zwei unbekannte Personen wahrnahm. Aus Angst schloss er die Rollläden des Hauses und informierte seine Eltern.

Von den Tätern fehlte bei Eintreffen der Polizei jede Spur. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatten die Unbekannten bereits ein Fenster am Haus geöffnet. Der Junge hatte die Einbrecher offenbar bei ihrer Tat gestört und vertrieben.

Haus mit Fäkalien beschmiert

In Witterda erlaubte sich jemand am frühen Mittwochmorgen einen schlechten Scherz am Haus einer 48-jährigen Frau. Die Unbekannten beschmierten die Haustür und den Eingangsbereich mit Fäkalien. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Besonderes Überraschungs-Ei

Bekanntlich wartet auf Kinder, neben der Schokolade, in jedem siebten Ei eine kleine Überraschung. So verspricht es zumindest ein bekannter Süßwarenhersteller. Auch für die Polizei gab es Mittwochabend eine kleine Überraschung. Die Beamten kontrollierten während einer Fußstreife in Sömmerda einen 32-jährigen Mann. Dabei stießen sie auf ein Überraschungs-Ei. Statt Spielzeug befand sich darin allerdings Cannabis. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den Mann Anzeige erstattet.

