Kindelbrück: „Gut aufgestellt“

Die Ortsdurchfahrt Bilzingsleben ist eine Landesstraße 2. Ordnung und am Ortsein- sowie ausgang seit Längerem desolat. Das soll geändert werden

Kindelbrück. Die im Etat verankerten Vorhaben stehen im Entwicklungskonzept der Landgemeinde.

Die höchste Hürde hat der Kindelbrücker Gemeinderat am Montagabend kurz nach halb sieben übersprungen. Bürgermeister Roman Zachar (Allianz Landgemeinde Kindelbrück) durfte aufatmen. Der Gemeinderat wurde mit einem Nachzügler und einer Nachzüglerin doch noch beschlussfähig. Schon im Vorjahr war im ersten Anlauf ein Haushaltsbeschluss aus Mangel an Beteiligung nicht möglich gewesen. Diesmal war das zu nehmende Hindernis aber auch ein Stück höher. Zehn Stimmberechtigte waren erforderlich, nachdem das Gremium – erstmals im durch Riethgens Eingliederung größer gewordenen Bestand – zusammentrat. Elf waren es dann.

Für den neuen (seit 1. Januar 2023) Ortsteil gab Cordula Fritsche (FWG Riethgen) ihr Debüt in der Runde.

Danach wurde es einfacher. Obwohl ja doch mit dem Haushalt für 2023 eine Beschlussvorlage mit weitreichenden Konsequenzen auf der Tagesordnung stand. Kämmerer Andreas Garthoff hatte das Ganze allerdings schon vor der Sitzung entsprechend eingeordnet. „Es baut ja alles auf das gemeindliche Entwicklungskonzept auf. Im Prinzip geht es um dessen Fortschreibung“, sagte er. Überraschungen waren da also nicht zu erwarten. Außerdem ließ die einmütige Beschlussempfehlung durch den Hauptausschuss auf einen bestehenden weitgehenden Konsens schließen.

Kämmerer Andreas Garthoff verwies dann im Detail schließlich lediglich noch einmal auf die einzelnen Ortschaftsbudgets, die in 2023 jeweils aus 11,44 Euro pro Einwohner gespeist werden. Insgesamt kommen dafür 45.371,04 Euro zusammen – der größte Teil für Kindelbrück mit 20.923,76 Euro, der kleinste für Riethgen mit 2757,48 Euro. Garthoff verwies auf das Zahlenwerk mit Textbegleitung.

Roman Zachar wiederum dankte allen, die am Etat gearbeitet hatten und bezeichnete die Aufstellung des Haushalts als „Herausforderung“ sowie angesichts vieler Unwägbarkeiten „zum Teil Blick in die Glaskugel“. Er betonte die Abhängigkeit von Fördermitteln für die Umsetzung vieler Vorhaben. Abgesehen von nötigen Sofortmaßnahmen „hangele“ man sich mit den Etatposten an den bisherigen Beschlüssen entlang.

Die Diskussion fiel kurz aus. Katrin Straube-Elst (Bürgerbündnis Landgemeinde Kindelbrück) gab der Vorlage zwar in der vorliegenden Form ihre Zustimmung („Das ist soweit okay.“), wollte aber anmerken, dass „sie keine Freundin eines Kunstrasenplatzes in Kindelbrück“ sei. Das Vorhaben steht im langfristigen Plan, aber nicht für das aktuelle Jahr. Es wurde zurückgestellt. Straube-Elst, Bilzingslebens Ortsteilbürgermeisterin: „Ich glaube, es gibt andere Sachen, die angepackt werden sollten. Aber darüber sprechen wir, wenn es soweit ist.“ Dieses Angebot der Vertagung schien Zachar recht.

Eine im Plan auftauchende Buswendeschleife für Riethgen wiederum weckte die Aufmerksamkeit von Cordula Fritsche. Sie erwies sich als eine der „Sofortmaßnahmen“ – wenn auch mit langer Vorgeschichte. Mehr noch vermisste die Riethgemer Vertreterin allerdings vom damals noch selbstständigen Gemeinderat beschlossene Maßnahmen. Diese allerdings, so Garthoff, seien nicht vergessen. „Der Haushalt hat jetzt allerdings ein so großes Volumen erreicht, dass nicht jedes Fenster einzeln im Vorbericht erwähnt wird“, versicherte er, dass die Kleinsanierungen in den laufenden Maßnahmen erfasst seien.

Beschlossen wurde der Haushaltsplan, der keine Kreditaufnahme vorsieht, schließlich bei einer Enthaltung. Andreas Garthoff sieht die Gemeinde „solide aufgestellt und zukunftssicher“ .

Einstimmig ratifiziert hat der Gemeinderat zudem eine Verwaltungsvereinbarung zur Planung der Sanierung der L2088 in Bilzingsleben – vom Ortseingang aus Richtung Kindelbrück bis zur Wipperbrücke. Die Straße der DSF hat beidseitig keinen Fußweg, ist marode und seit Jahren in der Kritik. Angedacht ist laut Zachar dort auch eine Behelfsbushaltestelle. Die Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit mit dem Straßenbaulastträger.