Kindelbrücker bereiten zehnte Blumenschau für Hessische Landesgartenschau vor

Der amtierende Deutsche Meister der Floristen, Christopher Ernst aus Kindelbrück, ist bei der 7. Hessischen Landesgartenschau in Fulda für die Planung und Gestaltung der Blumenschauen verantwortlich. Das Foto entstand Ende Juli in der Schau „Urlaubsfieber“.

Kindelbrück/Fulda. Dem Fernweh folgt ab 31. August das Herbstfest in Fulda.

Auf der 7. Hessischen Landesgartenschau in Fulda läuft gerade Blumenschau Nummer neun. Das Thema „Fernweh“ hat der amtierende Deutsche Meister der Floristen, Christopher Ernst aus Kindelbrück, mit seinem Creativ-Team diesmal in Szene gesetzt. Die Sehnsucht nach der Fremde soll inspirieren, ein Blick ins Weltall und in einzigartige Blumenwelten regt die Fantasie an. Noch bis zum 27. August ist diese Präsentation zu sehen.

Dann bereiten die Kindelbrücker die nächste Schau in der Halle vor und gestalten ein „Herbstfest“. Eine facettenreiche Ausstellung im kunterbuntem Farbenspiel versprechen die Veranstalter, das herbstliche Blättervergnügen soll bezaubern. Natürlich gehören auch Sonnenblumen zu den Arrangements. Mit dem Ausspruch „Erika, der Herbst ist da!“ wird die Schau am 31. August eröffnet und kann bis zum 17. September betrachtet werden.

Für insgesamt zwölf Schauen hat Floristmeister Christopher Ernst den Hut auf. Jeweils für drei Tage reisen er und sein Team für die Umgestaltung nach Hessen.