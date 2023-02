Kindelbrücker Floristmeister gestaltet zwei Festtische

Kindelbrücks Floristmeister Christopher Ernst kreiert Blumenarrangements in vielen Varianten. Diesmal wird es nicht farbintensiv wie hier zu sehen, sondern er wählte Pastelltöne und Schwarz. (Archivbild)

Erfurt/Kindelbrück. Dekoration von Christopher Ernst ist ab Samstag auf der „Thüringen Ausstellung“ in Erfurt zu sehen.

Festliche Tischdekoration des Kindelbrücker Floristmeisters Christopher Ernst ist auf der am Samstag beginnenden „Thüringen Ausstellung“ in der Messe Erfurt zu sehen. Unter dem Motto „Mach’ s dir schön – Bauen, Leben, Heimat“ präsentieren dort bis zum 5. März knapp 700 Aussteller und Mitwirkende Produkte und Dienstleistungen.

Christopher Ernst ist zwar nicht selbst auf der Messe präsent, hat aber für eine Kooperationspartnerin, die Hochzeitsplanerin ist, zwei unterschiedliche Tische gestaltet. Eine Festtafel ist im Bohemian-Style mit Pampasgras und in Pastelltönen gehalten, eine zweite in Schwarztönen – passend zu der am Stand befindlichen Harley Davidson.