Kinder scheitern bei Einbruch - Hirsch verursacht Unfall: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Die Polizei hatte am Dienstag im Landkreis Sömmerda alle Hände voll zu tun. Neben gescheiterten Diebstahlversuchen, gab es in Rastenberg auch einen Verkehrsunfall.

Zwei minderjährige Jungen sind in Sömmerda mit einem Einbruch gescheitert. Die Kinder haben sich am Dienstagnachmittag unerlaubt auf des Gelände des Recyclinghofes in Sömmerda geschlichen. Dort haben sich die Teenager an einem Großbehälter zu schaffen gemacht, erklärte die Polizei. Dabei waren der Zehnjährige und der Elfjährige jedoch erfolglos und zogen mit leeren Händen von dannen. Beamten haben die Kinder unweit des Geländes angetroffen und an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

Betrug an Seniorin im Landkreis Sömmerda scheitert

Auch gescheitert ist am Dienstag ein telefonischer Betrugsversuch an einer Rentnerin im Landkreis Sömmerda. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei-Inspektion hervor. Die 70-Jährige hat demnach am Dienstagvormittag einen Telefonanruf entgegen genommen. Die unbekannte Person am anderen Ende hatte ihr im Gespräch mitgeteilt, dass sie angeblich eine hohe Geldsumme gewonnen habe. Um den Betrag aus dem Gewinnspiel zu erhalten, müsse die Rentnerin jedoch 900 Euro bezahlen.

Glücklicherweise hatte die Seniorin aus dem Landkreis Sömmerda sofort erkannt, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Rentnerin habe umgehend die Polizei informiert.

Rothirsch verursacht in Rastenberg Verkehrsunfall

Ein Rothirsch hat am Dienstagmorgen in Rastenberg einen Verkehrsunfall verursacht. Auf der Landstraße zwischen Lossa und Rastenberg war ein 24-jähriger Autofahrer mit einem Sprinter unterwegs, als plötzlich der Hirsch über die Fahrbahn lief, heißt es in einer Mitteilung der Polizei-Inspektion Sömmerda.

Der 24-Jährige habe sofort gebremst, der hinter ihm fahrende Audi-Fahrer habe dies jedoch zu spät bemerkt. Der 18-Jährige konnte mit seinem Audi einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und sei auf den Sprinter aufgefahren. Glücklicherweise wurde keiner der Männer verletzt und auch das Wild schaffte es unversehrt auf die andere Straßenseite, heißt es von der Polizei weiter. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1500 Euro.