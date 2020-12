Kinderbuchautor erzählt Geschichten

Da Vorlesetermine auf Grund der Corona-Auflagen derzeit nicht stattfinden können, bietet die Bibliothek ein Online-Format an. Auf der Homepage wird in jeder Adventswoche ein Video mit Kinderbuchautor Tino angezeigt. Er liest aus seinen spannenden Winter- und Weihnachtsgeschichten vor und erzählt Geschichten. Die Videos können kostenlos angeschaut werden. Wer lieber selbst Bücher lesen oder vorlesen möchte, kann sich damit in der Kinderbibliothek noch bis zum 17. Dezember,dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr eindecken. Die Bibliothek im Dreyse-Haus hat bis zum 22. Dezember sowie am 28. und 29. Dezember regulär geöffnet. Auch am 13. Dezember ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

