Kindergarten-Neubau in Sömmerda soll größte Investition werden

Sömmerda. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird den Stadträten in dieser Woche zur Diskussion vorgelegt.

Wenn der Sömmerdaer Stadtrat am Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammentrifft, wird es neben Beschlüssen zum Industriegebiet IG-3 Sömmerda/Kölleda, zur Grünanlagensatzung und zur Geschäftsordnung einen weiteren wichtigen Punkt geben: Der Entwurf des Haushaltes 2023 ist fertig und Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) bringt ihn innerhalb seiner Mitteilungen ein.

Den Plan zu erstellen, werde immer komplizierter, sagte Hauboldt im Vorfeld. Immerhin konnten noch Investitionen in Höhe von rund zehn Millionen Euro finanziell untersetzt werden, wobei für einige Vorhaben Mittel aus dem vergangenen Jahr zur Verfügung stehen. Den Schwerpunkt im investiven Teil legt der Entwurf auf den Neubau des Kindergartens „Flax und Krümel“, gefolgt von der Fortsetzung des Ausbaus auf dem Gartenberg, wo der Straßenbau ansteht, so Hauboldt.

Man werde wohl feststellen müssen, dass Investitionen in den Folgejahren noch schwerer umsetzbar sein werden, blickt der Bürgermeister mit einiger Sorge in die Zukunft. Den gerade erzielten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst sieht er daher mit gemischten Gefühlen. Er gönne den Mitarbeitenden das höhere Entgelt, für die Stadt bedeute es aber erhebliche Mehraufwendungen. Ein Plus von 4 Prozent hatte man eingeplant und durch die Staffelung greife der große Teil der Erhöhung erst 2024. Deshalb komme man in diesem Jahr hin, aber künftig stehe die Frage der freiwilligen Leistungen zur Diskussion. Da müsse man auf Einrichtungen wie das Schüler-Freizeit-Zentrum oder den Jugendclub B 27 blicken.

Bis Jahresende abgeschlossen werden soll die Rathaussanierung. Bei diesem Projekt liege man im Zeitplan, die nächsten Ausschreibungen laufen laut Hauboldt. Auch der Vertrag mit dem Betreiber des Ratskellers existiere noch, er ruhe nur. Im vorbereiteten Haushaltsplan sei für das Rathaus die Möblierung mit eingestellt. Im Entwurf festgeschrieben ist zudem der Radwegbau nach Rohrborn. Hier gehe es konkret um die notwendigen Grundstücksankäufe. Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes werden sich die Stadträte in den Fraktionen sowie am 16. Mai im Werkausschuss Abwasser, am 23. Mai in gemeinsamer Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses und des Ausschusses für Umwelt, Energie und nachhaltige Stadtentwicklung sowie am 25. Mai in gemeinsamer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Soziales, Jugend, Kultur und Sport beschäftigen. Am 31. Mai steht dann der Haushaltsbeschluss im Stadtrat an.

Öffentliche Sitzung des Stadtrates Sömmerda, 27. April, 16.30 Uhr, Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“, Straße der Einheit 27