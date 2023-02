Kindersachen, Kuchen und frische Waffeln in Kölleda

Kölleda. Für den Basar am Samstag in Kölleda haben sich schon viele Verkäufer angemeldet.

Etwa 70 Anmeldungen gibt es für den Kindersachenbasar, der am Samstag von 10 bis 14.30 Uhr im Rittergut Kölleda stattfindet. Wie Katja Hoffmann-Messerschmidt, Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam für Kölleda“, ankündigt, werde es neben Bekleidung mit Schwerpunkt Frühjahr und Sommer weiteren Artikeln rund ums Kind sowie Kuchen und frische Waffeln geben.

Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen an die Kölledaer Kindertagesstätte „Frieden“. Für Herbst ist ein weiterer Basar geplant, dann soll ein anderer Kindergarten bedacht werden. Der Verein führt den Basar zusammen mit dem Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) durch. In Trägerschaft des ASB stehen in Kölleda die Kindereinrichtungen „Pfefferminzgärtchen“, „Frieden“ und „Feistkornstiftung“.