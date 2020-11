Mit einer Spende von 1.800 Euro unterstützt der Lions Club Erfurt-Thuringia die Restaurierung der etwa 140 Jahre alten Kirchenbänke in St. Michael in Haßleben. Darüber informierte Udo Philippus für den Lions-Club.

Die Haßlebener Kirche ist eine einschiffige, barocke Saalkirche mit „eingezogenem“ Westturm. Sie wurde in den Jahren 1593 bis 1595 erbaut. Darauf weist eine Inschrift in der Südmauer hin. Im 18. Jahrhundert wurde die damals baufällige Kirche im Stil des Barock umgebaut. Der Umbau wird auf Herzog Carl August von Sachsen Weimar zurückgeführt, dessen Initialen eine Loge an der Nordseite zieren. Bemerkenswert sind zudem eine Glasmalerei des Erzengels Michael über dem Altar und die Schulze-Orgel aus dem Jahr 1792.

In den letzten Jahren (unsere Zeitung berichtete mehrfach) wurde St. Michael sukzessive saniert. Unter anderem bekam die am Lutherweg gelegene Kirche im Jahr 2009 ihre erneuerte barocke Kirchturmhaube wieder aufgesetzt. Im gleichen Jahr wurde zum Lutherfest in Eisenach bei einem öffentlichen Schaugießen eine kleine Taufglocke für die Haßlebener Kirche gegossen. Kirchenschiff und der viergeschossige Turm waren einst verputzt und getüncht, heute ist das Kirchenschiff „steinsichtig“. Haßleben gehört zum evangelischen Kirchenkreis Apolda-Buttstädt.

Nach der Sanierung von Kirchendecke und Fußboden – unter mehr als eifriger Mitwirkung der sogenannten „Donnerstagstruppe“ – geht es nun darum, 16 Sitzbänke in einen modernen Zustand zu versetzen. Die Sanierung erfolgt durch einen ortsansässigen Tischlermeister. Laut Kirchenkreis soll auch der Altar restauriert werden,

Die Hälfte ist in etwa fertiggestellt, für den Rest fehlen derzeit noch ausreichend Eigenmittel, so dass die Spende hier einen wirksamen Beitrag zur Weiterführung der Arbeiten leistet.

Die Übergabe der Spende erfolgte in der Kirche St. Michael in Haßleben durch den Clubpräsidenten Thomas Haberland an Pfarrer Matthias Polney.