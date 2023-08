KlangKultur zieht bei Konzert in Sömmerda unters Dach

Sömmerda. Die Regenvariante wird für die „KlangKultur“ in Sömmerda zur Vorzugsvariante.

Wegen der für den Freitagabend mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit angekündigten Schauer und Gewitter haben sich die Gastgeber von der Bibliothek im Dreysehaus entschlossen, den Konzertabend der Reihe KlangKultur mit den Acoustic-Acts „Little Talks“ und „Fräulein Honig“ in die Bonifatiuskirche am Markt in Sömmerda zu verlegen. Einlass ist 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Ursprünglich hatte das Konzert im Innenhof des Dreyse-Hauses stattfinden sollen.