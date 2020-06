Ein Kleidercontainer wurde in Sömmerda gleich zwei Mal in einer Nacht angezündet. (Symbolbild)

Kleidercontainer in Sömmerda gleich zwei Mal in Brand gesetzt

Unbekannte setzten in der Nacht zu Montag einen Altkleidercontainer in der Erhardtstraße in Sömmerda in Brand. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Autofahrer das Feuer und informierte die Feuerwehr.

Der Brand wurde gelöscht. Kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte allerdings erneut zu dem Container gerufen, weil der anscheinend ein zweites Mal angezündet wurde. Wie Oberlöschmeister Daniel Voigt berichtet, wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt bei dem Versuch, den Container zu öffnen. Der war gegen Diebstahl besonders gut gesichert.

Nicht nur der Container war laut Polizei gut gefüllt, auch daneben lagen bereits mehrere Säcke mit Altkleidern. Das machte einen zweiten Brand möglich. Der fiel zwar kleiner aus, trotzdem entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.