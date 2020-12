Einen Verkaufsstand gab es am Nikolaustag an der Kirche in Großrudestedt. Die Lichteffekte sorgten für eine traumhafte Atmosphäre.

Mit kleinen Aktionen bemühen sich verschiedene Akteure im Landkreis Sömmerda, trotz der coronabedingten Einschränkungen ein wenig Adventsstimmung entstehen zu lassen. Der Förderkreis Walcker Orgel in Großrudestedt hatte zum Beispiel am Sonntagabend im Anschluss an eine Andacht in der Kirche zu einem Verkaufsstand eingeladen.