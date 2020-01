Neujahrs-Hähnekrähen in Großneuhausen mit zwei Virtuosen, einem auf und einem in der Zeitung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Turbokräher und große Schweiger

Vor mehr als 10 Jahren war die US-Satire „Männer, die auf Ziegen starren“ (2009) mal ein Kino-Hit. Schon viel länger gibt es einen ländlichen Brauch, der Uneingeweihten mit „Männer, die auf Hähne starren“ beschrieben werden könnte. Kurz nach Neujahr wird der zum Beispiel in Großneuhausen gepflegt. Am Sonntag ging dort das traditionelle Neujahrs-Hähnekrähen in der Gemeindehalle über die Bühne. Neben einigen Männern ließ dort aber auch eine Frau kein Auge (und kein Ohr) von einigen in Käfigen lauthals zeternden oder aber sehr schweigsamen Hähnen.

Für jeden Kräher ein Strich Fleißig und mit Akribie führten sie alle ihre Strichlisten. Marita Lorenz hatte ausgesprochen aktive Schreihälse erwischt. Alle anderen waren längst fertig mit der Zwischenstatistik für Wettkampfleiter Andreas Günther, da zählte sie noch immer. Eine halbe Stunde lang hatten zehn Zwerg- und elf Großhähne von erwachsenen Besitzern sowie zwei Zwerghähne in der Jugendkonkurrenz mehr oder minder enthusiastisch gekräht. Die einen laut und durchdringend, die anderen eher leise und verschämt. Manche auch gar nicht. „Da kannst du nichts machen. Daheim schreien sie sich die Seele aus dem Leib und wenn es drauf ankommt geben sie keinen Ton von sich“, erklärt Gerhard Laegel. Der Gorslebener nahm am Ende für 16 Rufe immerhin einen Pokal für den drittbesten Kräher bei den Großhähnen mit. „Training ist nicht möglich“, sagt er. Und dass er schon alles versucht habe. „Manche raten, die Tiere vorm Wettkampf eine Nacht im dunklen Keller zu lassen. Aber das bringt nichts.“ Auch auf andere Tipps gibt er nichts. Einmal, so sagt er, hätte er mit seinen Tieren nach so einer Trainingseinheit wohl einen Pokal im Hochsprung gewinnen können, aber nicht im Krähen. „Die anderen schrien, meine sprangen.“ Zwerge krähen öfter Ganz eindeutig belegten die von Andreas Günther – er ist stellvertretender Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins für Groß- und Kleinneuhausen – verkündeten Ergebnisse, dass die Kleinen die größeren Schreihälse sind. Manche von den Zwerghähnen sind allerdings auch speziell für solche Wettbewerbe gezüchtete Hochleistungskrakeeler. Allein 167 Rufe in 30 Minuten ließ der Siegerhahn in den 30 Großneuhäuser Wettbewerbsminuten los. Herbert Fröhler ist sein Besitzer. Siegfried Gramanns Vogel kam als Zweiter auf noch 146 Rufe. Horst Töppes Drittplatzierter sammelte 123 Striche. Die Großhähne ließen es ruhiger angehen. Danny Schwarz’ Tier siegte mit 52 Rufen, Volkmar Schmidt heimste für 19 Rufe seines Hahns schon den Silberpokal ein. Donald und Boris nicht im Wettbewerb Von vornherein gewonnen hatte Jonas Schwarz. Als einziger Jugendstarter ließ er sich zwei seiner Hähne duellieren. Der Sieger krähte 51 mal – womit die Vater-Sohn-Wertung 52:51 an den Senior ging. Marita Lorenz hatte keinen Hahn in der Wertung, hält aber daheim auf ihrem Hof in Großneuhausen drei Japanische Seidenhähne. Die heißen Donald, Boris („Die benehmen sich auch so, wie sie heißen!“) und Mortimer. Gefiederte Geldanlage Es gibt, das wurde beim Kaffee im Vereinszimmer ausführlich debattiert, nicht nur wahnsinnig oft krähende Hähne. Es gibt auch welche, die lassen ihr Krähen in ein Lachen auslaufen. So ein Lachhuhn aus Indonesien könne schnell mal den Gegenwert eines Kleinwagens erreichen, hieß es da. Und dass derjenige, dem ein solcher Hahn für 1000 Euro angeboten wurde, unbedingt hätte zuschlagen sollen. Als Kapitalanlage. Geflügelzüchter-Latein? Die Tiere gibt es wirklich, in Indonesien (Sulawesi) werden sie Ayam ketawa genannt. Ihre Zucht soll einst Königen und dem Adel vorbehalten gewesen sein.