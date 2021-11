Kleiner Tausch zwischen Feldern

Anja Derowski über eine lustige Begegnung

Es sind die unerwarteten Situationen, die einen noch Tage später zum Schmunzeln bringen. Eine solche ergab sich jüngst auf irgendeinem Feldweg zwischen, nun ja, Feldern.

Hinter einer Kurve kam mir eine Wandergruppe entgegen. Wie es so ist in dieser Stadt, irgendeinen kennt man immer. Wir wechselten ein paar Worte, und als ich grade die Kupplung kommen lassen wollte, um vorsichtig an der Gruppe vorbeizurollen, klopfte es hektisch an die Heckklappe. Natürlich bremste ich erneut, öffnete das Fenster und drehte mich um.

Ob wir denn aus dem Kasten etwas loswerden wollten, war die Frage. Das Auto war voll mit Dingen, die man so mit nach Hause nimmt, wenn sich der Winter über den Garten legt.

Auf der Rückbank stand jedenfalls das Ziel ihrer Begierde: ein Kasten Bier. Überbleibsel aus einer etwas frischen Gartensaison.

Die Wandergruppe stand sozusagen auf dem Trockenen, nirgendwo hier in der Pampa gebe es einen Kiosk, klagten sie lachend. Gern wollten sie uns ein paar Flaschen abkaufen. Der kleine Obolus war schnell ausgehandelt, und so wechselten einige Bierflaschen flott den Besitzer.

Wir mussten dann vom Auto nach Hause weniger tragen und die Wanderer verdursteten nicht – Win-Win für alle.