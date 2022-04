Kleingarten ist für Sömmerdaer das zweite Zuhause

Sömmerda. Wilfried Voigt wurde für sein langjähriges Wirken mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet.

Langjährig Aktive hat Landrat Harald Henning (CDU) mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Unsere Zeitung stellt sie vor.

Wilfried Voigt bringt als passionierter Kleingärtner nicht nur seine eigenen Gemüsebeete, Blumenrabatten und Rasenflächen in der Kleingartenanlage „Erfurter Höhe“ in Sömmerda zum Blühen und Gedeihen. Seit fünf Jahren engagiert er sich ehrenamtlich im Vorstand des Kleingartenvereins, bereits 35 Jahre ist er ein aktives Mitglied. Er ist verantwortlich für die Planung, Umsetzung und Abrechnung der Arbeitseinsätze auf dem Vereinsgelände.

Bei einer Fläche von 54.000 Quadratmetern ist das ein beachtliches Gelände, das in Ordnung gehalten werden will. Und wenn gerade kein Arbeitseinsatz ansteht oder kein Vereinsmitglied zur Verfügung steht, nimmt Wilfried Voigt die Aufgaben selbst in die Hand. Nebenbei hat er gleich ein Auge auf die Parzellen der Gartenfreunde und schaut nach dem Rechten. So kommt es, dass die Kleingartenanlage mittlerweile zu seinem zweiten Zuhause geworden ist.

Seine Vereinskolleginnen und -kollegen bedanken sich für sein außerordentliches Engagement und hoffen, dass sie noch viele Jahre auf ihn zählen können. Der Landkreis Sömmerda würdigt sein unermüdliches Wirken mit der Thüringer Ehrenamtscard.