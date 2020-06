Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

KMG Kliniken schaffen 100 neue Betten an

Die KMG Kliniken Sondershausen, Bad Frankenhausen und Sömmerda investieren in neue Patientenbetten. Die knapp 100 neue Betten sollen die die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Stationen erleichtern und die Genesung der Patientinnen. und Patienten fördern.

38 Betten für Klinik in Sömmerda

Insgesamt wurden knapp 300.000 Euro in die neuen Betten investiert. Die Standorte Bad Frankenhausen und Sondershausen erhielten zehn beziehungsweise 50 Betten, in Sömmerda wurde in 38 neue Betten für die Kliniken Allgemein- und Viszeralchirurgie (21) und Gynäkologie (17) investiert. Die Betten konnten bereits in den vergangenen Wochen in Betrieb genommen werden. Mit dieser Investition werden Sicherheit und Komfort für für alle gefördert, heißt es in einer Mitteilung der Kliniken.

Die neuen elektrischen Betten ermöglichen Patientinnen und Patienten eine vereinfachte elektronische Bedienung und bieten ihnen eine mobilitätsfördernde Seitensicherung sowie individuellere Komforteinstellungen wie zum Beispiel eine Betten-Verlängerung. Die Pflegeteams werden beim Transport sowie bei der Lagerung und Mobilisation von Patientinnen und Patienten durch rückenschonende Optionen unterstützt.