Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender KMG Kliniken, Dr. Sacha T.W. Mann, Chefarzt am Sömmerdaer Klinikum, und Tim Wozniak, Geschäftsführer am Sömmerdaer KMG Klinikum.

KMG-Kliniken treten Initiative Qualitätsmanagement bei

Die deutschlandweite Initiative Qualitätsmedizin (IQM) sichert Standards in der medizinischen Qualität und bietet Transparenz für Patienten und Patientinnen. Seit dem 1. Januar 2020 sind nun auch die neuen KMG Kliniken in Bad Frankenhausen, Sondershausen, Sömmerda und Luckenwalde Mitglied, teilt Anett Brommund-Schnabel, Regionalleiterin Unternehmenskommunikation für Thüringen und Brandenburg der KMG Beteiligungs GmbH, mit. Die KMG Kliniken behandelten an ihren vier im Juli 2019 neu zum Unternehmen hinzugekommen Akut-Krankenhausstandorten in Bad Frankenhausen, Sondershausen, Sömmerda und Luckenwalde im Jahr rund 27.600 Patientinnen und Patienten stationär und rund 75.000 Patientinnen und Patienten ambulant, heißt es weiter.

Neue KMG-Häuser folgen Vorbild der anderen Verbundmitglieder Um die Qualität der medizinischen Versorgung nachhaltig zu sichern und Patientinnen und Patienten konsequente Transparenz zu bieten, seien die neuen KMG Kliniken zum 1. Januar 2020 der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) beigetreten. KMG sei seit dem Jahr 2016 Mitglied bei IQM und trage damit zur aktiven Qualitätssicherung bei. Wo Optimierungspotenzial bestehe, würden sogenannte Peer Reviews durchgeführt. Externe Fachleute, die nach dem Curriculum „Ärztliches Peer Review“ der Bundesärztekammer ausgebildet seien, kämen in einem solchen Fall zur Analyse zu den Verantwortlichen der betroffenen Fachklinik und entwickelten gemeinsam mit den Chefärzten und Chefärztinnen einen Masterplan zur Verbesserung. Bisher gute Erfahrungen bei Optimierung gemacht Erfahrungen der Initiative Qualitätsmedizin zeigten, dass dieses Verfahren zu einer schnellen Optimierung führten. Auch KMG-Ärzte und -Ärztinnen würden ausgebildet, um mit ihrer Erfahrung als Peers für andere Kliniken zur Verfügung zu stehen. Insgesamt engagieren sich derzeit über 490 Krankenhäuser aus Deutschland und aus der Schweiz durch ihre Mitgliedschaft bei IQM für eine höhere Qualität und Sicherheit bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten.