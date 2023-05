Knisterkissen für Neugeborene

Im ASB-Familienzentrum Sömmerda surren am Freitagnachmittag die Nähmaschinen.

Seit sieben Monaten gibt es das Projekt „Baby-Lotse“ in Partnerschaft der gleichnamigen Hamburger Stiftung, des DRK-Kreisverbandes Sömmerda, des Jugendamtes und des KMG-Klinikums Sömmerda. Drei Mitarbeiterinnen informieren nach der Entbindung Eltern über Unterstützungsangebote. Ein kleines Präsent für die Babys sind dabei sogenannte Knisterkissen. Im ASB-Familienzentrum in der Lucas-Cranach-Straße 20a werden solche am Freitag ab 13 Uhr genäht. Kaffee und Kuchen sind versprochen.