Kölleda: Bauausschuss hebt den Daumen

Kölleda. Bauausschuss gibt sein Ja zu Vorlagen für den am 21. Dezember beratenden Stadtrat. Worum es geht, lesen Sie hier.

Das Gewerbegebiet auf der Kölledaer Kiebitzhöhe wächst. Davon künden nicht nur die Erschließungsarbeiten für die Erweiterung. Auch auf der Bestandsfläche ist nahezu ständig Bewegung. Einige Firmen, nicht nur die größte, haben sich schon erweitert. Aktuell schafft die Funkwerk AG baulich neue Tatsachen. Andere Vorhaben zeichnen sich ab. Eines wird nun konkreter. Auch die Fromm Plastics GmbH, seit dem Jahr 2001 in der Manfred-von-Ardenne-Straße angesiedelter Produzent von Kunststoffumreifungsbändern aus Polyester und von sogenannter Airpad-Folie aus Polyethylen, will sich am Standort nach 2006 ein weiteres Mal erweitern – und hat es nach Angaben von Kölledas Bauamtsleiter René Wicht damit ziemlich eilig. Schon im Februar soll es laut seinen Worten mit dem ersten Spatenstich losgehen. Eine neue Fertigungslinie solle entstehen. Eine Produktionshalle und deren logistische Anbindung seien geplant.

Im Bauausschuss war das Vorhaben jetzt Thema, weil es in einigen Details über die Festsetzungen des für die Kiebitzhöhe geltenden Bebauungsplanes hinausgehen soll. Die Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans – es geht um teilweise Höhenüberschreitungen durch bauliche Anlagen oder Dachaufbauten sowie um die Genehmigung von breiteren Zufahrten, die zum einen das Rangieren mit großen Lkw zur Anlieferung und zum Abtransport erleichtern und andererseits auch im Ernstfall der Feuerwehr entgegenkämen – muss vom Stadtrat genehmigt werden.

Kölledas Kommunalparlament tagt das nächste Mal am 21. Dezember. Damit dort die vorherige Befassung des Bauausschusses mit dem Thema versichert werden kann, breitete Wicht am Dienstagabend die entsprechenden Details der Planungen quasi als Tischvorlage aus – genauer gesagt, der Bauamtsleiter erläuterte sie mündlich anhand von per Beamer auf eine Leinwand projizierten Unterlagen. Große Diskussionen lösten seine Ausführungen nicht aus. Die Genehmigung solcher Befreiungen ist in Kölleda geübte Praxis. Es gibt im Gewerbegebiet schon einige Bauten, die höher sind als die im B-Plan einmal festgelegte Obergrenze von 10 Metern.

Die Bauhöhe ist für Vorhaben auf der Kiebitzhöhe von besonderer Bedeutung, weil die Sicherheitsinteressen des benachbarten Flugplatzes berücksichtigt werden müssen. In alleiniger Kompetenz der lokalen Entscheider liegt das alles aber nicht. Die Pläne kommen alle noch einmal bei Trägern öffentlicher Belange auf den Tisch.

Auf Widerspruch trafen die beantragten Abweichungen von den Festlegungen des Bebauungsplanes seitens der Ausschussmitglieder nicht. Der Ausschussvorsitzende Uwe Großmann (Freie Wähler) wurde per Protokollnotiz ermächtigt, das zustimmende Votum des Ausschusses im Stadtrat zu versichern.

Das Stadtparlament wird sich dann auch mit zwei per Abstimmung gefassten Beschlussempfehlungen des Bauausschusses befassen. Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder dafür, dem Stadtrat zuzuraten, die Planungsleistungen zur „grundhaften Sanierung des oberen Bereiches der Bahnhofstraße“ im 2. Bauabschnitt für etwas über 57.000 Euro an die Ingenieurbüro Prowa GmbH Erfurt sowie die für ein energetisches Stadtquartierkonzept „Am Stadtpark“ für rund 101.000 Euro an die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungs GmbH (DSK) Weimar zu vergeben.

Prowa hatte bereits die Planungen für den ersten Bauabschnitt ausgeführt. Hinter dem Quartier „Am Stadtpark“ verbirgt sich laut Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) das Feistkornviertel, das die kommunale WWG Kölleda Wohnungswirtschaft GmbH entwickeln will. WWG-Geschäftsführerin Christina Otto hatte die Sanierung des Quartiers – die Wohnblocks waren noch zu DDR-Zeiten begonnen worden – als Aufgabe für die Zeit nach Abschluss der Prestigevorhaben „Wohnen im Park“ und „Kita Pfefferminzgärtchen“ in Aussicht gestellt. Beide sind inzwischen fertiggestellt.