Kölleda: Betrunken der Polizei davon gefahren

Kölleda. Ein Mann entzog sich am Montag einer Verkehrskontrolle. Doch der Betrunkene war schnell aufzufinden.

Zeugen informierten am Montagabend die Polizei, dass sich ein Mann in Kölleda trotz ausgiebigen Alkoholkonsums hinters Steuer gesetzt habe. Als der Mann jedoch in Kölleda kontrolliert werden sollte, gab er Gas und konnte sich so der Kontrolle entziehen, wie die Beamten in einer Meldung schreiben.

Im Stadtgebiet konnte er schließlich festgestellt werden. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille. Nun ermittelt die Polizei wegen des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Verkehr.

