Kölleda: Die Bank von der Bank ist weg

Kölleda. Vier Bänke hatte die Sparkasse spendiert. Nun sind es nur noch drei: Kölledaer Engagierte beklagen den Diebstahl am Streitsee.

Die „tolle Bank“ ist weg. Genauer, eine von vieren, die den Rundweg um den Gondelteich am Streitseebad von Kölleda zierten.

Uwe Kraneis (Gemeinsam für Kölleda) auf einer der verbliebenen Bänke. Foto: Armin Burghardt

„Beim Spaßtriathlon war sie noch da“, erzählt Uwe Kraneis, Vorstandsmitglied des Vereins und Stadtrat für die Fraktion „Gemeinsam für Kölleda“. Das hat Angelvereinschef Denny Römer Kraneis versichert. Die Sportfischer ziehen nicht nur Fische aus ihrem Pachtgewässer, die Petrijünger kümmern sich an Land auch um die Ordnung am Ufer. Am Dienstag wurde das Fehlen des Sitzmöbels festgestellt. Zwischen 1. und 11. Juli müssen die Ganoven zugeschlagen haben. Um das massive hölzerne Objekt der Begierde von der entlegensten Stelle des Spazierpfades zu entfernen, bedurfte es schon einiger krimineller Energie und Muskelkraft. „Einer allein kann das nicht gewesen sein“, so Kraneis.

Die Bänke sind schwer. Als sie aufgestellt wurden, hatten sie die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes standsicher und eigentlich auch gegen Diebstahl gesichert verankert. Eigentlich...

Da stand die Bank. Foto: Uwe Kraneis

Kraneis und „Gemeinsam für Kölleda“ sind sauer. „Das stößt alle ehrenamtlich für das Gemeinwohl Tätigen vor den Kopf“, sagt er. Der Verein hatte sich im Zuge der gelungenen Wiederbelebung des Streitseebades am Bank-Wettbewerb der Sparkasse Mittelthüringen beteiligt und statt der erhofften einen sogar vier „tolle Bänke“ spendiert bekommen. Birgit Heinze und Christine Messerschmidt hatten die Bänke dann noch wetterfest gestrichen – mit ebenfalls gesponsorter Farbe. Dann wurden sie platziert.

Am Donnerstag wollte sich Uwe Kraneis mit Thomas Daniel, dem Kontaktbereichsbeamten, treffen, um die Banksache zur Anzeige zu bringen. Wenn also jemand irgendwo eine massive Holzbank da sieht, wo sie nicht hingehört, möge sich dieser bitte bei der Polizei melden.