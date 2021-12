Kölleda hofft auf Etatbeschluss noch im Dezember

Kölleda. Schwimmbaderöffnung und Start der Schützenhaussanierung werden finanziell untersetzt.

Die Zeitschiene steht – und der infektionsschutzrechtliche Rahmen auch. Die kommunalen Entscheidungsgremien von Kölleda, der Hauptausschuss am 14. Dezember und der Stadtrat am 21. Dezember, werden unter strikter 3G-Regelung und mit Maskenpflicht auch am Platz zum städtischen Haushalt 2022 beraten. „Wir kriegen ihn rund“, ist Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) optimistisch gestimmt und hofft vor allem, dass die Sitzungen auch stattfinden können. Er erachtet die Verabschiedung des Haushalts für wichtig. Die Stadt soll arbeiten und Aufträge vergeben können.

Hoffen aufneue Zahlen

„Vielleicht gibt es ja auch bis zum Zusammentreten des Stadtrats noch ein paar neue Zahlen“, hofft er. Allerdings wird es vor den genannten Zusammenkünften weder einen Thüringer Etat noch einen des Landkreises geben. Freistaat und Landkreis sind noch nicht soweit.

Der Kreistag hätte eigentlich am Mittwoch (8. Dezember) tagen sollen, tut das nun aber doch nicht. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage. Der Kreisetat hätte aber ohnehin nicht auf der Tagesordnung gestanden, wie der somit hinfälligen Ankündigung aus dem Amtsblatt zu entnehmen war. Also auch nicht die die Kommunen interessierende Frage (Höhe) der Kreis- und Schulumlage. „Wir wissen noch nicht, wie der Kreistag entscheidet“, so Riedel.

Das aktuelle Kölledaer Zahlenwerk stützt sich deshalb vor allem auf Erfahrungswerte und die Daten der Steuerschätzung von Mitte November. „Die sehen ganz positiv aus“, freut sich Riedel. Überraschend positiv sogar. Dennoch sei man „konservativ geblieben“. Damit, sagt der Bürgermeister, sei Kölleda schon im ersten Coronajahr gut gefahren.

Im Etat wiederfinden werden sich auf jeden Fall die Posten Streitseebad und Schützenhaus. „Wir werden das Freibad am 15. Mai eröffnen“, blickt Riedel auf einen Jahreshöhepunkt voraus. Mit der Sanierung des Schützenhauses soll im kommenden Jahr begonnen werden.