Kölleda: Januarschnee kostet fast 36.000 Euro

Kölleda. Die ergiebigen Schneefälle vom Jahresanfang schlagen heftig ins kommunale Kontor.

Die Stadt Kölleda weiß inzwischen genau, was sie der kurze, aber harte Wintereinbruch Anfang des Jahres 2021 im Vergleich zu den milden und schneearmen Vorgängern tatsächlich gekostet hat. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich laut Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) auf exakt 35.884,92 Euro. Die überplanmäßige Ausgabe wurde jetzt festgestellt, der Betrag wird der Rücklage entnommen. Darüber hat das Stadtoberhaupt die Ratsmitglieder in deren jüngster Zusammenkunft in Kenntnis gesetzt und noch einmal für das bürgerschaftliche Engagement im Schneechaos gedankt.