Kölleda macht dicht

Die Verwaltungsgemeinschaft Kölleda hat Einschränkungen ihres Betriebs mitgeteilt. Das Bürgerbüro in Kölleda bleibt geöffnet. „Die Leute dürfen aber nur noch einzeln eintreten“, so der VG-Vorsitzende Sebastian Lepka am Montag gegenüber dieser Zeitung. Das Bürgerbüro in Rastenberg bleibt mindestens bis Ende der Woche geschlossen. Die übrige Verwaltung stellt ihre Sprechzeiten um. Sie ist nur noch online oder telefonisch zu erreichen. Persönliche Vorsprachen sind nur im äußersten Notfall und nach Anmeldung möglich. Der VG-Chef appelliert mit Nachdruck an alle, jedwede Veranstaltung abzusagen, auch private. Ähnlich verfährt auch die Stadt Kölleda. Der morgige (Dienstag) Bauausschuss tagt nichtöffentlich. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) hat zudem per Dienstanweisung verfügt, dass die Feuerwehr den Ausbildungs- und Übungsbetrieb ruhen lässt. Die Kameraden treffen sich nur noch und rücken nur noch zu Einsätzen aus. Geschlossen sind auch die Stadtbibliothek, der Seniorenclub und das ASB-Jugend-Kontaktbüro.