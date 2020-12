Kölleda: Positiv corona-negativ ins Neue Jahr

Kölleda. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) ist wieder im Rathaus anzutreffen, wird dort auch zwischen den Jahren die Stellung halten. Die Corona-Quarantäne, in die er sich trotz negativer Testung nach einigen bestätigten Infektionsfällen in der Verwaltung aus Verantwortung für seine Mitarbeiter begeben habe, ist beendet.

Etwas aus der Bahn geworfen hat sie die geplanten Abläufe vor dem Jahresende aber doch. Am Tag des Quarantänebeginns hätte eine Beratung des Haupt- und Finanzausschusses stattfinden sollen. „Die habe ich sofort abgesagt“, sagt Riedel. Auch die Stadtratssitzung fand nicht mehr statt.

Es gab deswegen auch keine abschließende Vorberatung und keinen Beschluss zum Haushalt 2021. „Ich habe alle Fraktionsvorsitzenden und Ausschussmitglieder angeschrieben und sie gebeten, ihre Änderungsvorschläge bis zum 8. Januar ebenfalls schriftlich einzureichen“, so der Bürgermeister. Dann sei es Ziel, diese sofort in den Entwurf einzubauen. Ein Gutes hat die Verzögerung. In der Zwischenzeit hat der Kreistag getagt und seinen Etatbeschluss für 2021 gefasst. Kölleda könne damit mit den aktuellen Zahlen planen. Riedel: „Der geringer ausfallende Hebesatz für die Kreisumlage wird also auch gleich berücksichtigt.“ Der Haushalt solle ja schließlich auch immer die Wahrheit abbilden – zumindest die zum jeweiligen Zeitpunkt. „Schließlich wissen wir nicht, was noch kommen wird“, gibt sich Riedel vorsichtig. Die aktuellste Steuerschätzung sei zum Beispiel günstiger ausgefallen als befürchtet. Allerdings stütze die sich noch auf vor dem zweiten Lockdown gesammelte Daten. „So gesehen stehen wir also mit beiden Beinen fest in der Luft“, sagt Riedel und verbindet seine Hoffnungen mit einem möglichst baldigen Beginn der Anti-Corona-Impfungen.

Als hoffnungsvolles Zeichen für die nähere Zukunft sieht Kölledas Bürgermeister die baldige Eröffnung der von der WWG für die Stadt gebauten Kleinkindertagesstätte. „Ich bin sehr froh, dass wir diese haben werden“, so Riedel. Auch das soziokulturelle Zentrum Markt 25 harrt seiner Eröffnung. „Wann wir das erleben, steht aber noch in den Sternen.“

Einen Termin, davon ist Kölledas Bürgermeister überzeugt, werde man aber halten. Die Herauslösung der Stadt Kölleda aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kölleda und die Schaffung zweier voneinander unabhängiger Kernverwaltungen zum 1. Januar 2021 werde umgesetzt. „Die Strukturen werden arbeitsfähig sein“, unterstreicht Riedel. Einige persönliche Übergaben könnten sich zwar corona-bedingt verzögern, aber diese könnten im Januar nachgeholt werden. Der neue Kölledaer VG-Sitz, Markt 24, sei so gut wie hergerichtet, der Umzug von Mitarbeitern, Technik und Arbeitsmaterialien fast vollzogen. „Jetzt wird im Rathaus weiter vorgerichtet“, sagt Riedel. Dort sitzt ab Januar allein noch die Stadtverwaltung. Auf der Zielgeraden hätten Stadt und VG sehr gut und harmonisch zusammengearbeitet. „Wir haben sehr viel geredet“, betont Riedel die gute Abstimmung untereinander.

Ob es im Februar die traditionellen Taubenmärkte auf dem Rittergut geben kann und wird, steht laut Kölledas Bürgermeister noch nicht fest. „Das hängt von der Pandemielage und den Auflagen von Gesundheits-und Veterinäramt ab“, betont er. Die Stadt bereite alles sehr ernsthaft vor, eventuell auch eher eine Freiluft- als eine Hallenvariante, doch sei er persönlich skeptisch. „Zwischen dem 10. Januar, dem bisherigen Ende des Lockdowns, und dem 1. Februar ist nicht viel Zeit. Zumal eine Verlängerung der Einschränkungen im Raum steht.“