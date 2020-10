Kölleda: Stadtrat muss Beschlüsse nachschärfen

Im Doppelpack beschäftigten Kölledas Stadträte jetzt einige Themen. Genauer gesagt: jedes für sich doppelt. Zunächst musste ein bestehender Beschluss kassiert werden, um dann in identischer Angelegenheit und ohne riesige inhaltliche Änderungen einen neuen zu fassen. Mehrfach hatte zuvor die Kommunalaufsicht nach Prüfung die verabschiedeten Vorlagen moniert. Davon betroffen waren die Satzung zur Anpassung des Beichlinger Ortsteilrechts an das der Stadt Kölleda wie auch die – verkürzt – Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung. Wegen der von der Kommunalaufsicht geäußerten Bedenken musste nach den Eingriffen in Letztere als Folge auch gleich noch die Hauptsatzung umgeschrieben und neu verabschiedet werden. Aufheben mussten die Ratsmitglieder in ähnlichem Kontext auch das noch junge Haushaltssicherungskonzept für die Stadt und das Jahr 2020. In diesem waren den Prüfern in Sömmerda unter anderem die Sparverpflichtungen nicht detailliert genug aufgeführt. Bürgermeister Lutz Riedel nannte die geplanten Einsparungen bei den Dorfgemeinschaftshäusern als Beispiel. Diese sollten nicht als ein Posten, sondern „aufgedröselt“ für jedes einzelne Gebäude im Konzept dargestellt werden. Zudem sei der Kommunalaufsicht bei Investitionen deren Notwendigkeit nicht ausreichend begründet worden. Das, so Riedel, habe man nun nachgeholt. „Inhaltlich“, bestätigte VG-Kämmerin Franziska Kischkat, „ändert sich aber nichts.“ Alle Aufhebungen und Neufassungen erfolgten einstimmig.

Nach dem Haushaltssicherungskonzept hat der Stadtrat auch noch einen ersten Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Darin eingearbeitet sind die an den Steuerschätzungen vom Mai ablesbaren ersten Corona-Folgen. Die Zahlen vom Mai habe eine vor zwei Wochen erfolgte Zwischensteuerschätzung bestätigt, informierte Bürgermeister Riedel. Kämmerin Franziska Kischkat erläuterte, dass erste Zuschüsse des Landes zur Abmilderung von Gewerbesteuerausfällen überwiesen seien.