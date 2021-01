Der Verein Talisa hat für seine Ausgabestelle der Tafel in Kölleda noch einmal umdisponiert. Hatte er zunächst geplant, die Ausgabe auf Grund des Aufkommens an Lebensmitteln auf den Mittwoch vorzuziehen.

So bleibt es nun doch beim gewohnten Rhythmus. Demzufolge findet die Tafel-Ausgabe am Freitag von 12 bis 14 Uhr im Begegnungszentrum (Funkwerkmuseum) am Markt in Kölleda statt.