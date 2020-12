Kölleda: Viele Kisten schleppen für die Trennung

Jetzt wird es ernst. Zum neuen Jahr wird die Herauslösung der Stadt Kölleda aus der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda vollzogen. Das ist gesetzlich so geregelt. Es entstehen zwei voneinander unabhängige Kernverwaltungen. Das sorgt jetzt schon für Umzugsaktivitäten. Die Verwaltungsgemeinschaft räumt ihre Büros im Rathaus. Ihr neuer Kölledaer Sitz ist das Haus gegenüber: Markt 24. Die Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Gerd Hanschmann, Daniel Grümmer, Maik Gerlach und René Beutler tragen am Freitag kistenweise Akten und Möbel in das neue Domizil.