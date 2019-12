Kölleda. Die Stadt Kölleda tritt in gut einem Jahr, nämlich am 1. Januar 2021, aus der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda aus.

Kölleda: Wie geht es weiter in Stadt und VG?

Die Gemeindeneugliederung schreitet voran, mit dem Jahreswechsel tritt ein weiteres Gesetz in Kraft. Es kündigt auch den Austritt der Stadt Kölleda aus der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda zum 1. Januar 2021 an. Bis dahin ist eine Menge zu regeln. Die Bürgermeister von Rastenberg, Großneuhausen, Kleinneuhausen und Ostramondra haben jetzt der Stadt gemeinsam einen Brief geschrieben und betonen ihren Willen zu einer weiteren Zusammenarbeit. Sie anerkennen in dem Schreiben „die Notwendigkeit getrennter Verwaltungen mit jeweils eigenem Personal“. betonen aber, „Doppelstrukturen, unnötige Kosten und Einschränkungen der Verwaltungsleistungen für die Bürger Kölledas und unserer Gemeinden vermeiden“ zu wollen. Beatrix Winter, Torsten Köther, Michael Köhler und Axel Thomas schlagen deshalb eine Zusammenarbeit „in allen Feldern des übertragenen Wirkungskreises sowie der Buchhaltung, der Personalsachbearbeitung, des Datenschutzes und der IT“ vor. Dies seien staatliche Aufgaben, bei denen den Gemeinden ohnehin kaum Ermessensspielraum bleibt“, bzw. „keinen Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinden“ hätten. Der VG-Vorsitzende Sebastian Lepka hält den Vorstoß für vernünftig. Er sagt: „Wir brauchen mehr Transparenz.“

Kölledas Stadtrat tagt am Dienstag (17. Dezember) ab 19 Uhr im Rathaus