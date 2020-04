Bücher und andere Medien können bald wieder ausgeliehen werden in der Bibliothek Kölleda.

Kölledaer Bibliothek öffnet ab Montag wieder ihre Pforten

Bücherratten aus Kölleda und Umgebung können sich freuen. Ab Montag, dem 27. April, darf die Bibliothek Kölleda wieder öffnen. Wie Luisa Dingeldein mitteilt, gelten jedoch Zutrittsbeschränkungen und Verhaltensregeln: Es dürfen sich maximal fünf Personen gleichzeitig zuzüglich Bibliothekspersonal in der Bibliothek aufhalten. Sollte bis dahin eine „Mundschutzpflicht“ bestehen, ist das Betreten des Hauses nur mit Mundschutz gestattet. Außerdem wird jeder Besucher an Hand eines Fragebogens registriert, um Infektionswege zurückverfolgen zu können. Während des Besuchs ist stets ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten. Dies gilt vor allem im Eingangs- und Ausleihbereich. Der Besuch der Bibliothek ist auf das „Nötigste“ zu reduzieren, gemeint sind Rückgabe und Ausleihe von Medien. Die Nutzung der Arbeits- und Internetplätze entfällt. Eine Beratung „zwischen den Regalen“ kann nicht stattfinden. Fragen können jederzeit an der Ausleihtheke gestellt werden.