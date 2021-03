Kölledaer Bibliothek öffnet mit Fragezeichen

Kölleda. Am Montag hat Kölledas Stadtbibliothek nach drei Monaten wieder geöffnet. Für wie lange?

„Ich freue mich riesig“, sagt Luisa Dingeldein. Wäre da nicht die Maske, würden die Besucher der Kölledaer Stadtbibliothek es auch sehen können. Aber die Maske muss sein. Wie auch einige andere strikte Hygieneregeln. Die sind auf einem Aufsteller am Treppenaufgang aufgelistet, während bunte Luftballons am Geländer zum Eintreten einladen. Schlange stehen müssen die Lesefreudigen Kölledaer trotz beschränkten Zutritts nicht, aber sie nutzen das Angebot. Bereits im ersten Lockdown waren einige bauliche Veränderungen in den Bibliotheksräumen erfolgt. Seitdem gibt es die Plexiglasscheibe vorm Tresen und die gelb-schwarzen Abstandshalter auf dem Boden.