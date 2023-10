Kölledaer Funkwerk zieht Aufträge mit 50 Millionen Euro Umsatzvolumen an Land

Kölleda. 50 Millionen Euro Umsatzvolumen, das umfassen mehrere Aufträge, die das Kölledaer Funkwerk ans Land zog. Auftraggeber auch aus dem Ausland.

Die Funkwerk AG hat in den vergangenen Wochen den Zuschlag für mehrere größere Aufträge erhalten. Wie Funkwerk in einer Pressemeldung mitteilte, beläuft sich das Umsatzvolumen der Rahmenvereinbarungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz über die gesamte Laufzeit in Summe auf bis zu 50MillionenEuro und erstreckt sich über mehrere Jahre.

Für die DeutscheBahn übernimmt das Funkwerk unter anderem die Entwicklung, Lieferung und den Service einer neuen Generation von Zuginfo-Monitoren, die auf Bahnsteigen und in Empfangsgebäuden installiert werden. Ziel der Deutschen Bahn ist es, bis 2030 alle Bahnsteig-Anzeiger zu modernisieren und den Reisenden sowohl bestmögliche Kundeninformation zur Verfügung zu stellen als auch papierlose Bahnsteige zu ermöglichen.

Aufträge auch außerhalb Deutschlands

Darüber hinaus wurde Funkwerk von der BLSAG, dem zweitgrößten Bahnunternehmen in der Schweiz, mit der Neuentwicklung der landesweit installierten Kundeninformationssysteme beauftragt, die in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Für das neue System wurden zwei individuelle Komponenten entwickelt: Eine Stele mit Monitor und einer Säule, die eine Sprachfunktion sowie einen Taster für Bedarfshalte beinhaltet.

Für Bahnhöfe der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) entwickelt, produziert und installiert Funkwerk rund 2800 für den Außenbereich geeignete Informationsstelen. Die digitalen Systeme zeigen verschiedene Mobilitätsinformationen und Auskünfte zum Bahnhof an.

Die Funkwerk AG ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen.