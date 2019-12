Blick in die Ausstellungshalle im Rittergut bei der Kaninchenschau in Kölleda.

Kölledaer Kaninchen mit hohen Bewertungen

Am Dienstag, dem 10. Dezember machten sich sechs Zuchtfreunde des Rassekaninchenzuchtvereins T317 Kölleda und Umgebung mit ihren Kaninchen auf den Weg nach Karlsruhe zur 34. Bundeskaninchenschau. Auf der weltgrößten Kaninchenausstellung waren diesmal 28.066 Tiere zu sehen, berichtet der Vereinsvorsitzende Roland Meiz. In Karlsruhe seien alle 65 Rassen in fast allen Farbenschlägen zu bestaunen gewesen. Einige Zuchtfreunde aus dem traditionsreichen Kölledaer verein (gegründet 1896) hätten die Gelegenheit genutzt, mit ihren Partnern ein paar schöne Tage in Karlsruhe und Umgebung zu verbringen. Während die anderen bereits die Heimreise antraten und am Sonntag nochmals starteten, um die Ausstellung zu besichtigen und ihre Tiere wieder in den heimischen Stall zu holen.

„Für die Aussteller aus Kölleda und Umgebung war es ein sehr schönes Erlebnis, mit einem herausragenden Erfolg“, schätzt Roland Meiz ein. Denny Negraßus bekam für seine Deutschen Widder wildfarben 4 mal die Note sehr gut und einmal nicht befriedigend sowie für Deutsche Widder schwarz/weiß einmal sehr gut. Die von Günter Linsenbarth vorgestellten Blauen Wiener wurden dreimal als vorzüglich und einmal mit hervorragend bewertet. Auf Katharina Zahns Helle Großsilber entfielen einmal vorzüglich (Klassensieger) und dreimal sehr gut. Alfred Negraßus verbuchte mit Deutsche Kleinwidder wildfarben zweimal hervorragend und zweimal sehr gut. Roland Meiz selbst brachte mit seinen Sachsengold zweimal vorzüglich, sechsmal hervorragend und zweimal sehr gut in die Bilanz ein. Erhard Müllers Kleinsilber schwarz wurden sechsmal als hervorragend und zweimal als sehr gut eingeschätzt.