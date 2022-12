Kölledaer Stadtrat berät über Haushalt 2023

Im Ortsteil Großmonra tagt am 13. Dezember der Kölledaer Stadtrat.

Kölleda/Großmonra. Das Gremium berät auch über den Kauf eines neuen Gerätewagens für die Feuerwehr.

Im Dorfgemeinschaftshaus Großmonra findet am 13. Dezember ab 19 Uhr die letzte Sitzung des Kölledaer Stadtrates in diesem Jahr statt. Nach einer Bürgerfragestunde geht es um mehrere Finanzthemen, so die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt bis 2024, die Haushaltssatzung für 2023 und den Wirtschafts- und Finanzplan des Wohnungsunternehmens WWG für 2023. Vergeben werden soll die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik 1 für die Feuerwehr Kölleda. Informiert wird über eine Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Vergabe von Bauleistungen für das Projekt Anschlussbahn Gewerbegebiet Kiebitzhöhe. Dabei geht es um die Auswechslung von Einzelschwellen.