Kölledaer Stadtrat vergibt Bauleistungen

Kölleda. Im Ortsteil Beichlingen wird die ehemalige Gaststätte saniert, am Roßplatz kommt der Brunnen in die Kur.

Für den Umbau der ehemaligen Gaststätte im Ortsteil Beichlingen zum Dorfgemeinschaftshaus will der Kölledaer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag mehrere Aufträge vergeben. Es geht um Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Heizung/Sanitär, Lüftung und Stahlbau. Grünes Licht soll es auch für die Sanierung des Brunnens am Roßplatz geben, hier steht die Vergabe von Erd-, Straßen-, Kanalbauarbeiten sowie für das Brunnenbecken an. Der Stadtrat tritt am 18. Juli um 19 Uhr im Rathaus zusammen.