Kölledaer Tafelausgabe legt einen guten Start hin

Julius Hoffmann und Peggy Pensing da Silva (von rechts) geben freitags im Alten Amtshaus in Kölleda Lebensmittel an die Tafel-Nutzer ab.

Sömmerda. Sömmerdaer Verein Netzwerk Regenbogen sucht dringend Ehrenamtliche für die Mitarbeit bei der Tafel und im Sozialladen.

Vier Wochen nach der Eröffnung der Tafel-Ausgabestelle Kölleda durch den Sozialverein Netzwerk Regenbogen kann Uwe Bergmann ein positives Fazit ziehen. Der fachliche Anleiter, der für die Tafel Sömmerda neben der Ausgabestelle Buttstädt auch Kölleda betreut, freut sich, dass inzwischen fast 50 Haushalte als Tafel-Nutzer angemeldet sind.

Einige Anlaufschwierigkeiten seien behoben, man feile an der bestmöglichen Variante. So gebe es mittlerweile eine Einteilung der Nutzer in Gruppen. Die Zusammenarbeit im Sozio-Kulturellen Zentrum mit dem ASB-Team funktioniere sehr gut. Ausgegeben werden gerade auch die Lebensmittel-Tüten, die kürzlich in den Rewe-Märkten gesammelt wurden.

Ein Schuh drückt aber bei der Tafel Sömmerda. Der Trägerverein sucht dringend ehrenamtliche Verstärkung für die Bereiche Tafel und Sozialladen, das heißt Fahrerinnen und Fahrer. Um überschüssige, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel aus dem Groß- und Einzelhandel sowie den Bäckereien im Landkreis Sömmerda abzuholen und für die Ausgabe an Menschen mit geringem Einkommen bereitzustellen, werden sie dringend benötigt.

Auch der Sozialladen mit der Möbelkiste brauche für die Abholung und Auslieferung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen tatkräftige Unterstützung. Gefragt sind vor allem Fahrerinnen und Fahrer, die an einem oder mehreren Wochentagen verlässlich mit anpacken. Eine Mitarbeit im Rahmen verschiedener Fördermaßnahmen sei ebenfalls möglich. Ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die mit großem Engagement aktuell im Einsatz sind, wäre der Betrieb des Netzwerk Regenbogen nicht möglich.

Kontakt:leitung@netzwerk-regenbogen-ev.deoder telefonisch unter 03634/692519