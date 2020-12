Kölleda Ob die Taubenmärkte in Kölleda und Buttstädt stattfinden können, steht noch nicht fest.

Kölledaer Tauben versammeln sich am Markt

Die Kölledaer Tauben haben sich auf einem Dach am Markt gesammelt. Es sieht so aus, als würden sie geduldig auf Informationen aus erster Hand warten. Zurzeit werden Vorbereitungen für die traditionellen Taubenmärkte im Februar in Buttstädt und Kölleda getroffen.

Wegen der Corona-Pandemie und der aktuellen Beschränkungen ist allerdings noch nicht bekannt, ob die Taubenmärkte überhaupt stattfinden können und in welcher Form das dann der Fall ist. Angesichts der aktuellen Infektionslage steht derzeit noch nicht fest, ob die Einschränkungen bis in den Februar verlängert werden müssen.