Kölledaer Unternehmen hat Schlüsselrolle in der Pandemiebekämpfung

Dem Unternehmen "va-Q-tec" mit Stammsitz in Würzburg und seit 2009 einem Werk auf der Kölledaer Kiebitzhöhe kommt eine Schlüsselrolle in der Pandemiebekämpfung zu. Die Firma bezeichnet sich selbst als Pionier in der Entwicklung und Herstellung "hocheffizienter Thermocontainer und -boxen für die temperaturkontrollierte Logistik". Unmittelbar, nachdem die Weltgesundheitsorganisation Covid 19 als Pandemie einstufte, sei das Unternehmen, das unter anderem Vakuumisolationspaneele und thermische Energiespeicherkomponenten herstellt, nach eigenen Angaben als hochgradig systemwichtig für das Gesundheitswesen anerkannt worden.

Bereits im November vermeldete die "va-Q-tech AG" den Abschluss einer umfangreichen Vereinbarung mit einem der größten Pharmaunternehmen zur internationalen Distribution eines Corona-Impfstoffes. Auf diesen Vertrag und die technische und logistische Mammutaufgabe von dessen sicherer Verteilung verwies Joana Kraus, in der Firma unter anderem für Kommunikation zuständig. Das Auftragsvolumen erstrecke sich über mehrere 1000 der Hochleistungscontainer.

Über diese Vereinbarung hinaus befinde "va-Q-tec" sich mit weiteren internationalen Impfstoff-Herstellern in fortgeschrittenen Verhandlungen für vergleichbare Kooperationen.

Die bisherigen Investitionen in den Flottenausbau schafften demnach "die notwendigen Kapazitäten für diesen und weitere mögliche Folgeaufträge". In den kommenden Monaten werde die Anzahl der Container weiter deutlich aufgestockt. Dadurch verfüge das Unternehmen über die weltweite größte Flotte von Thermocontainern, die in der Lage seien, selbst Niedrigtemperaturbereiche von -20 Grad Celsius und darunter über mehrere Tage in ihrem Inneren hinweg konstant zu halten.

Firma arbeitet Weihnachten durch

Betont wird, dass "va-Q-tec" bereits seit Jahren große Erfahrung mit internationalen Transporten unter -60 Grad Celsius habe.

Joachim Kuhn, CEO und Gründer von "va-Q-tec", wird zitiert: „Die vorliegende Vereinbarung ist die umfangreichste unserer 20-jährigen Unternehmensgeschichte und wohl eine der umfangreichsten der Branche überhaupt. Durch den umfangreichen Ausbau unserer Container- und Boxenflotte sowie unser weltweites Netzwerk bieten wir ideale Voraussetzungen zur Lösung der gewaltigen Logistik-Herausforderung. Wir sind stolz, damit unseren Beitrag zum großen gemeinsamen Ziel einer globalen Bekämpfung der CoVid-19-Pandemie leisten zu können."

Gegenüber dem Magazin Capital versicherte Kuhn: "Wir kriegen die Versorgung mit dem Impfstoff hin." Er kündigte an, dass das Unternehmen Weihnachten durcharbeiten werde.

Schon im Frühjahr seien mehr als die Hälfte aller auf dem Seeweg transportierten Covid-19-Test-Kits weltweit in Containern seines Unternehmens verschifft worden, erzählte Kuhn in seiner Weihnachtsansprache.

"Va-Q-tec" entstand 2001 und hatte seinen Ursprung an der Universität Würzburg. Heute hat das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter an mehreren Standorten: Würzburg und Kölleda in Deutschland, dazu weitere in der Schweiz, Großbritannien, Korea, den USA, Japan, Uruguay und Singapur.

In Kölleda erweiterte sich das Unternehmen in der Heinrich-Hertz-Straße in den Jahren 2017/18 um das Werk II. Damals hatte es geheißen, dass "va-Q-tec" mehr als 75 Prozent aller produzierten Teile in Thüringen herstellt. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) ist - heute um so mehr - stolz darauf, dass die Stadt sich erfolgreich darum bemüht hat, den Boden dafür so schnell wie möglich zu bereiten. Der Kölledaer "va-Q-tec"-Werkleiter Thomas Schwab habe das ihm gegenüber sehr gewürdigt.