Stele am Sömmerdaer Hochhaus zur Erinnerung an die Todesmärsche der Buchenwaldhäftlinge im April 1945.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzept zur Erinnerungskultur angemahnt

Eine Gruppe geschichtsinteressierter Personen um den Archivar und Historiker Frank Boblenz plant verschiedene Aktivitäten zur Erinnerungskultur in Sömmerda. Wie Boblenz gegenüber der Thüringer Allgemeine ausführt, zählen dazu die Errichtung eines Memorials zum Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald im ehemaligen Lagerbereich (Thomas-Müntzer-Straße), die Kennzeichnung der ehemaligen Standorte der Zwangsarbeiterlager, die Errichtung eines Memorials auf dem Sömmerdaer Friedhof zur Erinnerung an die in Sömmerda verstorbenen Kinder von sowjetischen Zwangsarbeitern sowie die Aufstellung einer Erklärungstafel zur Todesmarschstele am Hochhaus.

Darüber hinaus seien in Gesprächen mit interessierten Bürgern noch weitere Vorhaben erörtert worden. So sollten weitere Stolpersteine in Sömmerda und den Ortsteilen gesetzt würden. Frank Boblenz möchte auch eine Stadtführung am 25. oder 26. Januar 2020, im Vorfeld des 27. Januars als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, zu den Orten des nationalsozialistischen Terrors in Sömmerda leiten. Der Archivar und Historiker regt zudem die Einbindung von Schulprojekten als Teil der Erinnerungskultur und die Präsentation der Ausstellung des Künstlers Herbert Naumann in Sömmerda an.

Boblenz selbst arbeitet gerade an einer Publikation zur NS-Geschichte Sömmerdas mit Schwerpunkt auf der Geschichte des Außenlagers und der Lager/Unterkünfte der Zwangsarbeiter sowie zur damit verbundenen Geschichte der Aufarbeitung und Erinnerungskultur in Sömmerda von 1945 bis in die Gegenwart.

Mitstreiter jederzeit willkommen

Für alle diese Vorhaben seien Mitstreiter jederzeit willkommen, um gemeinsam etwas zu bewegen, betont Frank Boblenz. Bürgermeister Ralf Hauboldt sei bereits seit Längerem über die geplanten Vorhaben informiert.

Es freue ihn, dass seine Ende September in der Thüringer Allgemeine erfolgten Ausführungen zum Außenlager Sömmerda des Konzentrationslagers Buchenwald (es gab nur eines im gesamten Kreisgebiet!) auf Interesse gestoßen sind, auch wenn dabei nicht jeder diese entsprechend würdigen konnte oder wollte, so Boblenz.

Positiv – wenn auch nicht ausreichend – sei, dass von den angeschriebenen Stadtratsfraktionen und dem Seniorenbeirat zumindest die Fraktion der Grünen bisher geantwortet habe und es zu einem fruchtbaren Diskurs mit gemeinsamer Perspektive gekommen sei. Darüber hinaus hätten verschiedene Einwohner von Sömmerda schon ihre Bereitschaft zur Mitarbeit (bis hin zu Spenden) erklärt. „Es stimmt daher optimistisch, dass gemeinsam etwas im Bereich der Erinnerungskultur sowie Aufarbeitung der Sömmerdaer NS-Geschichte bewirkt werden kann. Dabei wurde und wird keineswegs das bisher Erreichte ignoriert, auch wenn man dies in einem größeren Kontext bzw. kritisch werten muss“, unterstreicht Frank Boblenz.

Wünschenswert wären aus seiner Sicht Aussagen des Bürgermeisters zur Perspektive der Aufarbeitung und Erinnerungskultur in der Kreisstadt. Es mangele nach wie vor an einem aussagefähigen und transparent nachvollziehbaren Konzept zur Erforschung und Vermittlung von sowie dem Umgang mit Geschichte in der Stadt Sömmerda und seinen Ortsteilen.