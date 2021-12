Weicht auf den Marktplatz von Rastenberg aus: Das Konzert am 4. Advent erklingt unter freiem Himmel.

Konzert in Rastenberg unter freiem Himmel

Rastenberg. Unter freiem Himmel findet das Konzert am 4. Advent in Rastenberg statt.

Ein adventliches Angebot gibt es am Sonntag, 19. Dezember, in Rastenberg. Zu einem vorweihnachtlichen Konzert mit dem Tenor Alexander Voigt lädt der Kunstherbstverein ein. Wegen der aktuellen Corona-Situation wird das Konzert jedoch nicht in der Josefskirche stattfinden können, wo es ursprünglich erklingen sollte. Der Künstler und der Vereinverlegen das Konzert stattdessen auf den Marktplatz, vor dem Rathaus, wo es um 16 Uhr beginnen wird. „Eintritt“ wird nicht erhoben, allerdings sind Spenden erwünscht. Die aktuell gültigen Corona-Bestimmungen sind auch unter freiem Himmel einzuhalten. Mindestabstand sollte gewahrt werden.