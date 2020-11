Konzert mit Ronny Weiland in Sömmerda wird wegen der Corona-Verordnungen verschoben

Aufgrund der aktuellen Situation wird in Absprache mit allen Beteiligten der geplante Termin für „Lieder vom Wolgastrand“ mit Ronny Weiland vom 21. November auf den 17. April 2021 verlegt. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog

Das Programm „Lieder vom Wolgastrand“ mit Ronny Weiland findet am 17. April 2021 zweimal statt. Für Karteninhaber der Vorverkaufsstelle Thüringen Ticket um 16 Uhr. Für Karteninhaber der Vorverkaufsstelle Eventim um 18.30 Uhr. Der Einlass findet jeweils 30 Minuten vor Beginn statt, Konzertdauer: 90 Minuten.

Die Zuschauer werden gebeten, an den Mund/Nasenschutz (Beim Betreten/Verlassen und Bewegen im Gebäude) zu denken und wenn möglich ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Rufnummer) vorgefertigt mitzubringen. Der Kartenverkauf für die Veranstaltung 18.30 Uhr geht weiter, erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen.