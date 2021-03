Kranke Ahornbäume in Sömmerda werden gefällt

Sömmerda. In Sömmerdas Grünem Klassenzimmer hinterlässt die Rußrindenkrankheit deutliche Spuren

Das Gelände im Kronbiegelpark, dem sogenannten Grünen Klassenzimmer, in Sömmerda ist um die dort stehenden Ahornbäume weiträumig abgesperrt worden. Acht bis neun der Berg- und Feld-Ahorne seien der Rußrindenkrankheit zum Opfer gefallen, wie die Stadt Sömmerda mitteilte.

Dabei handele es sich um eine Pilzerkrankung, die speziell Ahornbäume befällt und durch trockenes und sehr warmes Klima begünstigt werde Sichtbar werde der Pilz anhand der Sporen, die einen schwarzen, rußähnlichen Belag auf Stamm und Ästen der befallenen Bäume bilden. Der Pilz könne über Jahre im Baum verharren, ohne dass er gleich deutlich zutage trete.

Anzeichen für einen Pilzbefall seien etwa viel Totholz im Kronenbereich sowie großflächiges Aufplatzen der Rinde an Stamm oder Ästen. Platze die Rinde weg, zeige sich darunter der schwarze Belag.

Beim Menschen können die Sporen allergische Reaktionen bis hin zu Atemwegsproblemen hervorrufen. Die im Kronbiegelpark befallenen Bäume müssen aufgrund der Pilzerkrankung so schnell als möglich gefällt werden – auch, um ein weiteres Ausbreiten einzudämmen. Die Stadtverwaltung sei dazu in Kontakt mit Fachfirmen. Die Stadt kündigte verstärkte Kontrollen an, um möglicherweise weitere befallene Bäume zu erfassen.