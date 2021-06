Kreative Schüler in Guthmannshausen: Murmelbahn in doppelter Ausführung

Guthmannshausen. Guthmannshausens Grundschüler zeigen sich im Homeschooling kreativ und gestalten Fantasie-Bauten. Beste Objekte werden prämiert.

Die Begeisterung sprudelt aus Kerstin Meiselbach. Die Leiterin der „Grundschule im Grünen“ hätte nicht im Traum gedacht, welche Resonanz ihr Ideenanstoß auslösen würde. In den Wochen, als Notbetreuung und Homeschooling angesagt waren, hatte die Schulleiterin ihre Schützlinge angeregt, zuhause etwas zu basteln. Etwa aus Dingen, die im Müll oder in der Gelben Tonne landen, oder aus Lego- und anderen Bausteinen. Die Kreativität der Kinder solle nicht vor dem Fernseher oder Handy verkümmern, war ihr Ansinnen.

Ein Zwergenhaus bastelte Jonas Korzetz. Foto: Ina Renke

Das Ergebnis: umwerfend. Mit Beginn des Präsenzunterrichtes brachten Mädchen und Jungen 21 Exponate mit in die Schule, die inzwischen in einem Klassenraum aufgestellt und durchnummeriert wurden. Ein Steinzeit-Roboter reiht sich an eine Windkraftanlage; Windmühle, Zwergenhaus und Märchenbilder in 3D sind zu entdecken. Gleich in doppelter Ausführung wurde aus Klopapierhülsen eine Murmelbahn gebaut. Finn hat eine Meerjungfrau aus Papier gezaubert.

„Mit meinem Opa Hans Joachim Friedrich habe ich diese Windmühle gebaut“, berichtet Emma Luise voller Stolz. Richtig detailgetreu sind Müller und Müllerin sowie der Kutscher mit Pferdewagen und den Mehlsäcken gefertigt.

Alle Schüler können in den nächsten Tagen die kleine Ausstellung bestaunen und ihren Favoriten auf einem Zettel notieren. „Auf die Meistgenannten warten Urkunden und Preise“, verrät Kerstin Meiselbach. Außerdem sollen die Exponate fotografiert, die Ausdrucke laminiert und am Schulzaun zur Nermsdorfer Straße hin aufgehangen werden. „Damit sich auch die Passanten daran erfreuen können“. Jene Exponate, die in der Schule bleiben können, werden bei der Schuleinführungsfeier am 4. September noch einmal zu sehen sein. Jetzt ist Kerstin Meiselbach wie ihre Kolleginnen erst mal gespannt, welche Objekte die meisten Stimmen der Schüler bekommen.