Kreis hat jetzt ein Integrationskonzept

„Im Landkreis Sömmerda leben zunehmend mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Damit Integration gelingen kann, braucht es bedarfsgerechte, nachhaltige Integrationsstrukturen.“ Das stellt die Kreisverwaltung, in diesem Fall die Stabsstelle für Integrierte Sozialplanung, fest. Diese war am 3. Mai 2017 vom (Vorgänger-)Kreistag mit der Erstellung eines Integrationskonzeptes beauftragt worden. Jetzt hat der neue Kreistag es beschlossen – mit 31 Stimmen der Fraktionen von CDU/FDP sowie Die Linke und SPD/Bündnis 90-Grüne/Freie Wähler und gegen die Stimmen von AfD (6) und NPD (1).

Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport hatte die Vorlage einstimmig (6) zur Beschlussfassung empfohlen, der Sozialausschuss mit 4 Stimmen gegen eine, der Jugendhilfeausschuss mit sieben Stimmen gegen eine und der Kreisausschuss votierte mit 6 Stimmen gegen eine für die Vorlage.

Thomas Schorcht, Dezernent für Soziales, Familien, Gesundheit und Schulen, hatte zuvor auf sechs Handlungsfelder, 15 Ziele und 18 Maßnahmen hingewiesen – und darauf, dass das für 2019/20 gültige Konzept in einem breiten Beteiligungsprozess mit Betroffenen sowie Mitwirkenden (ehrenamtlich und professionell) erarbeitet worden sei. Es knüpfe an das „Thüringer Landesintegrationskonzept – für ein gutes Miteinander“ an und soll nach einem Jahr auf seine Wirksamkeit überprüft und fortgeschrieben werden. Das Konzept richte sich zum einen an die Menschen, die sich integrieren sollen, und zum anderen an die Gesellschaft, die integrieren soll, so Schorcht. Dies geschehe vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Menschen mit Flüchtlingshintergrund im Landkreis weiter zurückgegangen sei. Die weit größere Aufgabe stelle deshalb die Integration von Zugezogenen aus anderen Ländern der Europäischen Union dar. Während es im Landkreis derzeit etwa 250 Geflüchtete gebe, betrage die Zahl anderer Ausländer, hauptsächlich EU-Bürger, derzeit etwa 3500.

Eine inhaltliche Diskussion fand vor der Beschlussfassung nicht statt. AfD-Fraktionssprecher Stefan Schröder hinterfragte die Zahl ausreisepflichtiger (abgelehnter) Asylbewerber und wollte zudem wissen, ob Zahlen darüber vorlägen, inwieweit Geflüchteten angebotene Sprachkurse erfolgreich abgeschlossen worden seien. Er sehe in diesem Abschluss durchaus einen Nachweis der Integrationswilligkeit.

Landrat Harald Henning (CDU) gab die Zahl Ausreisepflichtiger im Landkreis mit derzeit 65 an – mit dem Hinweis, dass die Umsetzung der Ausreisepflicht Landessache sei. Zahlen über erfolgreiche Sprachkursabschlüsse, so Henning, könne der Kreis nur für solche liefern, die über die Kreisvolkshochschule angeboten würden. Angaben zu Kursen in Verantwortung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lägen dem Kreis nicht vor und würden wohl auch nicht erfasst.