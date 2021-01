Kreis Sömmerda: Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresende

Die Arbeitslosigkeit ist zum Jahresende im Kreis Sömmerda leicht gestiegen. 2.292 Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet. Das sind 31 mehr als im November und 308 bzw. 16 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosigkeit stieg saisonal bedingt an, so waren vor allem Männer, die häufiger in witterungsabhängigen Branchen beschäftigt sind, von Arbeitslosigkeit betroffen. Bei Frauen und Jüngeren hingegen sank die Arbeitslosigkeit leicht.

Die Arbeitslosenquote stieg vom November zum Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,5 Prozent.

Verhaltene Beschäftigtensuche

Im Kreis Sömmerda mussten sich im Dezember mehr Menschen neu arbeitslos melden als im November, jedoch weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig begannen auch weniger Menschen eine neue Beschäftigung und eine Aus- bzw. Weiterbildung.

Zum Jahresende sank die Zahl der neu gemeldeten Stellen um 26 auf 98. Das sind in etwa so viele wie vor einem Jahr. Gesucht werden derzeit neue Beschäftigte vor allem über Personaldienstleister, im Handel, im Baugewerbe, im Verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Verwaltung.