Kreis verlängert Plan für den Nahverkehr

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am gestrigen Mittwoch einstimmig die Verlängerung des derzeit gültigen ÖPNV-Nahverkehrsplanes um ein Jahr bis zum 31.12.2020.

Grund dafür ist eine im April 2019 beschlossene EU-Richtlinie, die innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden muss. Dies werde weitreichende Auswirkungen auf den ÖPNV im Landkreis Sömmerda haben, heißt es in der Beschlussvorlage. So seien beispielsweise die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger ab 2023 verpflichtet, bei Investitionen in die Fahrzeugflotte einen Anteil von 30 Prozent der neu zu beschaffenden Linienbusse mit alternativen Antrieben auszurüsten.

Damit die Forderungen der neuen Richtlinie bei der Nahverkehrsplanung berücksichtigt werden können, trägt die Verwaltung gerade alle Informationen zusammen. Erst wenn dies geschehen ist, soll der zukünftige Nahverkehrsplan erarbeitet werden.

Da ein gültiger Nahverkehrsplan aber Voraussetzung für die Gewährung von Landeszuweisungen ist und der aktuelle Plan für den Zeitraum 2015-2019 erstellt wurde, sollte er vorsorglich verlängert werden.